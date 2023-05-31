Документальний фільм Романа Любого вже встигли показати на кінофестивалях "Санденс" та Берлінале.

20 липня 2023 року в українських кінотеатрах стартують покази документальної стрічки "Залізні метелики" про збиття російськими військовими літака малайзійських авіаліній MH17 на початку російсько-української війни у 2014 році.

Як йдеться в повідомленні прес-служби Артхаус Трафік, реліз приурочений дев’ятим роковинам трагедії – 17 липня. Цього дня у 2014 році російські військові в небі над українським Донбасом збили цивільний літак рейсу MH17 з 298 людьми на борту. Російський уряд одразу почав заперечувати свою причетність до трагедії, а пропаганда – працювати на повну потужність, намагаючись приховати справжні обставини злочину. Стрічка розповідає про обставини воєнного злочину, розслідування якого тривало 8 років.

"Залізні метелики" – це нова робота документаліста Романа Любого. До цього він зняв документальний фільм "Зошит війни" на основі особистих відеозаписів із телефонів та камер українських захисників.

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Вперше "Залізні метелики" побачили світ на "Санденсі" – одному з головних фестивалів незалежного кіно у США у конкурсній секції World Cinema Documentary Competition. Європейська прем’єра відбулася на іншому великому фестивалі класу "А" – Берлінському в програмі Panorama. Також фільм показували в Гаазі на фестивалі Movies That Matter.

Критики сприйняли картину позитивно: журнал POV назвав стрічку "визначним досягненням", а видання Rogerebert.com – "мистецтвом, яке бунтує проти несправедливості".

Українська прем’єра фільму відбудеться 4 червня на фестивалі Docudays UA, повторний показ пройде 5 червня.

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