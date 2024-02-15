Початок прокату нового фільму однієї з найвідоміших польських режисерок запланований на 21 березня 2024 року.

Кінокомпанія Arthouse Traffic показала український трейлер драми "Зелений кордон" (Zielona granica) знаменитої польської режисерки Аґнєшки Голланд – номінантки на "Оскар", добре відомої українцям за фільмом "Ціна правди" про Голодомор та трилогією "Три кольори".

Картина розповідає про гуманітарну кризу на кордоні Польщі й Білорусі, спричинену режимом Лукашенка у 2021 році. Це вигадана історія, заснована на реальних фактах "гібридної війни" Росії та Білорусі проти Європейського Союзу.

Сюжет картини розгортається серед підступних і болотистих лісів, що формують так званий "зелений кордон" між Білоруссю і Польщею. Ним біженці з Близького Сходу й Африки намагаються дістатися до Євросоюзу. Білоруська пропаганда заманює мігрантів до кордону та обіцяє легкий прохід до ЄС. У цій прихованій війні переплітаються життя новоспеченої активістки Юлії, молодого прикордонника Яна та сім'ї сирійських біженців.

Автори сценарію провели детальне дослідження кризи, в тому числі проводили інтерв'ю з біженцями, прикордонниками та активістами.

Напередодні виборів у Польщі "Зелений кордон" спричинив скандал, що розпочався з різкої критики стрічки радикальними політиками, оскільки в ній показана жорстокість не лише білоруських, а й польських прикордонників у ставленні до мігрантів із країн Близького Сходу й Африки. Бойкотувати картину закликали навіть президент Анджей Дуда та кілька міністрів. Політична атака супроводжувалася масованою кампанією з негативних коментарів й оцінок на рейтингових платформах – ще до виходу роботи на екрани. На захист режисерки виступили кінематографісти з усього світу, зокрема Федерація європейських кінорежисерів, Гільдія режисерів Америки, Європейська та Українська кіноакадемії. Попри атаки, "Зелений кордон" став касовим хітом у Польщі, зайнявши друге місце серед усіх вітчизняних фільмів 2023 року в місцевому прокаті за кількістю зборів. Також картина отримала 6 номінацій на Польську кінопремію.

Світова прем'єра фільму відбулася в основному конкурсі Венеційського міжнародного кінофестивалю 2023 року, де стрічка здобула Спеціальний приз журі. Картина також отримала три номінації на премію Європейської кіноакадемії: за найкращі європейські фільм, режисерську роботу та сценарій.

В американському профільному виданні The Hollywood Reporter про "Зелений кордон" написали так: "Якщо кіно – це машина емпатії, то новий фільм Аґнєшки Голланд – один із найточніше створених прикладів цього". Тим часом, британський кіножурнал Screen Daily назвав стрічку "одним із найкращих фільмів про нинішню кризу біженців у Європі", а американський Deadline – "Гуманітарним шедевром".

В український прокат фільм вийде 21 березня 2024 року.

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