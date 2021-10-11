Він зіграє головну роль в приквелі до фільму "Чарлі і шоколадна фабрика".

25-річний американський актор Тімоті Шаламе поділився першими фотографіями зі знімального майданчика фільму "Вонка".

Знімки він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що Шаламе зіграє головну роль в приквелі до фільму "Чарлі і шоколадна фабрика" від Warner Bros. Pictures.

Режисером виступає Пол Кінг, відомий глядачам за фільмом "Паддінгтон". Продюсером - Девід Хейман (фільми про Паддінгтона і Гаррі Поттера).

У фільмі також з'являться Роуен Аткінсон, Саллі Хокінс, Джим Картер і Метт Лукас.

Фільм повинен вийти в прокат у березні 2023 року. Глядачі побачать історію становлення власника казкової кондитерської Вонки.

Чарлі і шоколадна фабрика

"Чарлі і шоколадна фабрика" - казкова повість Роальда Даля про пригоди хлопчика Чарлі на шоколадній фабриці кондитера містера Вонки, опублікована в США в 1964 році.

Книгу двічі екранізували. Головні ролі виконали Джин Уайлдер (1971 рік) і Джонні Депп (2005 рік).

Автор: Людмила Жерновська