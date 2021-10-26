Деталі сюжету фільму тримають у секреті.

Зірка "Мумії" Брендан Фрейзер отримав роль у стрічці "Бетдівчина" (Batgirl) на замовлення Warner Bros. лиходія-соціопата Світляка, котрий захоплюється піротехнікою.

Про це пише The Variety.

Деталі сюжету фільму тримають у секреті. Проте відомо, що у центрі сюжету – донька комісара поліції Готема Барбара Гордон. Самого комісара Джима Гордона зіграє Джонатан Сіммонс ("Людина-павук", "Ліга справедливості" Зака Снайдера).

Режисерами стрічки стануть Аділь Ель Арбі та Білал Фаллах ("Погані хлопці на все життя"), а сценаристкою – Крістін Годсон ("Бамблбі", "Флеш").

Читайте також"А це правда фільм жахів?": рецензія на фільм "Хелловін вбиває"Прем’єра "Бетдівчини" відбудеться на стрімінговому сервісі HBO Max десь у 2022 році.

Стрічка належить до одного з найбільших проектів коміксів DC, які не показували у кінотеатрах на користь онлайн-платформи.

Крім того, це один з небагатьох коміксів, присвячених продовженню історії про "Диво-жінку", а також "Хижим пташкам" Марго Роббі з жінкою-супергероєм у головній ролі.

Брендан Фрейзер відомий насамперед за роллю авантюриста Ріка О’Коннелла – мисливця за єгипетськими артефактами – у серії фільмів "Мумія" (1999 рік), "Мумія повертається" (2001 рік) та "Мумія: Гробниця імператора-дракона" (2008 рік).

У 2022 році планується вихід стрічки Мартіна Скорсезе "Вбивці місячної квітки" з участю Фрейзера. Всього у фільмографії актора – десятки стрічок, починаючи з дебюту "Моя стара школа" у 1991 році.

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Автор: Яна Ставська