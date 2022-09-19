Під час зйомок у Хорватії вона отримала травму.

Знаменита американська актриса Кейт Вінслет, яка знімається в історичній драмі "Лі", потрапила до лікарні. Як пише видання The Hollywood reporter, Вінслет втратила рівновагу, впала і травмувала ногу. Асистенти відразу ж відреагували і відвезли її в лікарню Дубровника, де знаменитість оглянули лікарі.

"Кейт послизнулася і була доставлена в лікарню. Зараз з нею все добре, вона буде далі зніматися, як планувалося", - цитує видання слова представника команди Кейт Вінслет.

Зазначимо, 46-річна володарка "Оскара" зіграє фотографа Лі Міллер. Кінострічка заснована на реальних подіях і присвячена життю Міллер і її роботі військовим кореспондентом Vogue під час Другої світової війни.

Нагадаємо, нещодавно в мережі показали закулісся зйомок "Титаніка" через 25 років після прем'єри. Легендарні кадри були опубліковані на офіційній сторінці премії "Оскар".

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