В Бабиному Яру він розмірковував про важку історію країни.

Відомий британский комедійний актор, письменник та ведучий Стівен Фрай представив документальний фільм про свою поїздку до України.

45-хвилинний фільм під назвою "Стівен Фрай в Україні" опубліковано на YouTube-каналі коміка. Він зняв його під час участі в саміті з питань психічного здоров'я, отримавши запрошення до Києва від першої леді Олени Зеленської.

"Він обговорює війну з президентом Зеленським і розповідає йому анекдоти. Він зустрічається з бійцями бригади "Азов" та художником Нікітою Титовим. Він вперше переживає повітряний наліт, а заняття стендапом допомагають йому усвідомити, наскільки важливим став гумор для виживання на війні. Біля меморіалу Голокосту в Бабиному Яру він розмірковує про криваву історію України", - йдеться у описі до фільму.

Документальні фільми про війну в Україні

Нагадаємо, фільм українця Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар" в категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм".

А американський актор і кінорежисер Шон Пенн представив на Берлінському кінофестивалі фільм "Superpower", в якому йдеться про повномасштабний напад на Україну та її боротьбу з окупантами.

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