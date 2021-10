Знятий українкою скандальний кліп номінували на American Music Awards

Робота Тані Муіньо на пісню Montero (Call Me by Your Name) може завоювати ще одну музичну премію.

Після тріумфу на MTV Video Music Awards робота українського кліпмейкера Таню Муіньо побореться за статус кращої на музичній премії American Music Awards-2021. Про це йдеться на сайті премії. Відвертий кліп на біблійну тематику, який Муіньо зняла для американського репера Lil Nas X на його пісню Montero (Call Me by Your Name), потрапив у категорію "Краще музичне відео". Конкурентами цієї роботи виступають: Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) - Leave The Door Open;

Cardi B - Up;

Olivia Rodrigo - drivers license;

The Weeknd - Save Your Tears; Також були оголошені номінанти American Music Awards і в інших категоріях: Артист року Ariana Grande

BTS

Drake

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

The Weeknd Новий артист року 24kGoldn

Giveon

Masked Wolf

Olivia Rodrigo

The Kid LAROI Колаборація року 24kGoldn ft. iann dior - Mood

Bad Bunny & Jhay Cortez - DÁKITI

Chris Brown & Young Thug - Go Crazy

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon - Peaches Краща пісня в трендах Erica Banks - Buss It

Måneskin - Beggin

Megan - Thee Stallion Body

Olivia Rodrigo - drivers license

Popp Hunna - Adderall (Corvette Corvette) Кращий поп-артист Drake

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lil Nas X

The Weeknd Краща поп-артистка Ariana Grande

Doja Cat

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Taylor Swift Кращий поп-дует або група AJR

BTS

Glass Animals

Maroon 5

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) Кращий альбом в жанрі поп-музики Ariana Grande - Positions

Dua Lipa - Future Nostalgia

Olivia Rodrigo - SOUR

Taylor Swift - evermore

The Kid LAROI - F*CK LOVE Краща пісня в жанрі поп-музики BTS - Butter

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Dua Lipa - Levitating

Olivia Rodrigo - drivers license

The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears (Remix) Церемонія нагородження відбудеться 21 листопада в Лос-Анджелесі. Як повідомляв УНІАН, Таня Муіньо також є автором іншого провокаційного кліпу - ролика Rumors від співачок Cardi B і Lizzo. Автор: Станіслав Кожемякін

