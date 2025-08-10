Польський депутат написав скаргу в прокуратуру.

На концерті білоруського репера Макса Коржа у Польщі виник скандал через використання фанатами прапору Української повстанської армії.

Захід відбувся у суботу, 9 серпня, на Національному стадіоні у Варшаві. Після виступу у мережі поширили відео, на якому в натовпі майорять прапор України та червоно-чорний прапор Організації українських націоналістів. Депутат польського Сейму Даріуш Матецький назвав це "знаком злочинців і катів предків" та звернувся із заявою до Окружної прокуратури.

Він написав у мікроблозі X, що вимагає порушення кримінальної справи проти людей, які демонстрували "заборонені" символи, збереження записів з камер спостереження та матеріалів із соціальних мереж, встановлення та допиту організаторів концерту й служб, відповідальних за безпеку, а також висунення звинувачень у "пропаганді тоталітарних ідеологій та закликах до ненависті на національному ґрунті".

Крім того, у мережі розповіли про гучне зібрання шанувальників Коржа напередодні концерту - місцеві жителі поскаржилися в поліцію на порушення громадського порядку. Прибули правоохоронці застали кількасот осіб, які голосно слухали музику. Загалом виписали 25 штрафів, шістьох людей затримали за зберігання наркотиків.

Позиція Макса Коржа по війні в Україні

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну білоруський співак відкрито засудив війну та закликав до миру.

Вже влітку він випустив пісню "Свой дом", в якій співає, що його покоління "завжди розуміло одне одного без кордонів і паспортів", однак тепер це все зруйновано. В пісні повторюється, що правий той, хто захищає свій дім.

Вже невдовзі стало відомо, що Корж скасував усі заплановані концерти в Російській Федерації. Також він був впевнений, що білоруси не підуть воювати проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: