Зіркову пару давно не бачили разом.

Відомий американський актор Тімоті Шаламе підігрів чутки про свій розрив із підприємицею та моделлю Кайлі Дженнер, публічно не привітавши її з днем народження.

10 серпня, коли учасниця телешоу "Сімейство Кардаш'ян" святкувала своє 28-річчя, зірка "Дюни" опублікував у Instagram-stories фотографію з історичного боксерського поєдинку, на якому Мухаммед Алі святкує перемогу. Знімок він підписав словами "Мрій про велике".

Mirror називає таке ігнорування "жорсткою зневагою". Перші чутки про роман Шаламе та Дженнер з'явилися у квітні 2023 року. Офіційним дебютом пари став вересень того ж року, коли вони відвідали концерт Beyoncé's Renaissance World Tour у Лос-Анджелесі, де сміялися та цілувалися у VIP-зоні. Після цього закохані воліли зберігати свої стосунки подалі від публіки, зрідка з’являючись разом, але уникаючи будь-яких публічних коментарів.

Останнім часом прихильники помітили відсутність нових спільних знімків зіркової пари, а Дженнер публікувала в Instagram кілька меланхолійних уривків з пісень, що лише посилило чутки про їхній можливий розрив..

Водночас деякі шанувальники актора вважають його публікацію тонким натяком на майбутню спортивну комедійно-драматичну стрічку "Marty Supreme", прем’єра якої запланована на 25 грудня. Шаламе виступає співпродюсером та зіграв головну роль у фільмі, натхненному життям легенди настільного тенісу Марті Рейсмана.

Інші зіркові розриви

Як повідомляв УНІАН, у липні стало відомо про розставання американської співачки Кеті Перрі та актора Орландо Блума. Представники зірок заявили, що останні місяці вони змінили формат своїх стосунків, зосередившись на спільному вихованні доньки.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Ольга Горбачова повідомила, що розлучається з продюсером Юрієм Нікітіним після дев’яти років шлюбу. За її словами, розрив не пов’язаний із третіми особами, а є наслідком її внутрішніх змін.

Горбачова зізналася, що в певний момент зрозуміла: аби мати сили будувати нове, їй потрібно відмовитися від чогось у житті, і цим "чимось" стали стосунки, в яких їй стало важко.

