Ubisoft анонсувала серіал за Far Cry, а потім видалила пост

Ubisoft випадково розкрила плани на екранізацію Far Cry - на сайті компанії ненадовго з'явився матеріал, присвячений новому серіалу, що готується для телеканалу FX. Публікацію швидко видалили, але її встигли помітити, а фрагменти залишилися в пошуковій видачі.
Згідно з постом на сайті, це буде антологія, де кожен сезон розповість оригінальну історію з новим кастом і локаціями, без прямих адаптацій сюжетів ігор.
Шоу спільно створюють Роб Макелхенні ("У Філадельфії завжди сонячно") і Ной Хоулі ("Чужий: Земля"), водночас Хоулі стане шоураннером, а Макелхенні виконає одну з ролей.
Голова напряму фільмів і серіалів Ubisoft Маргарет Бойкін описала проєкт як "психологічне піке, яке не соромиться досліджувати найтемніші й абсурдніші сторони людської природи", що, за її словами, ідеально поєднується зі сміливим стилем розповіді FX.
