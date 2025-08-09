Ubisoft анонсувала серіал за Far Cry, а потім видалила пост

Шоу не адаптуватиме сюжет жодної частини гри, а запропонує нову історію.

Ubisoft випадково розкрила плани на екранізацію Far Cry - на сайті компанії ненадовго з'явився матеріал, присвячений новому серіалу, що готується для телеканалу FX. Публікацію швидко видалили, але її встигли помітити, а фрагменти залишилися в пошуковій видачі.

Згідно з постом на сайті, це буде антологія, де кожен сезон розповість оригінальну історію з новим кастом і локаціями, без прямих адаптацій сюжетів ігор.

Шоу спільно створюють Роб Макелхенні ("У Філадельфії завжди сонячно") і Ной Хоулі ("Чужий: Земля"), водночас Хоулі стане шоураннером, а Макелхенні виконає одну з ролей.

Відео дня

Голова напряму фільмів і серіалів Ubisoft Маргарет Бойкін описала проєкт як "психологічне піке, яке не соромиться досліджувати найтемніші й абсурдніші сторони людської природи", що, за її словами, ідеально поєднується зі сміливим стилем розповіді FX.

Раніше ми розповідали, що інсайдер розкрив перші подробиці сюжету Far Cry 7. Події гри відбуватимуться в Новій Англії, а сюжет крутитиметься навколо впливової сім'ї Беннетів.

Крім того, нещодавно Ubisoft випустила NFT-гру у всесвіті Far Cry 3: Blood Dragon і Rayman.

Вас також можуть зацікавити новини: