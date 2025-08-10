Шостий фільм франшизи вийшов у прокат у травні цього року.

Культова горор-франшиза "Пункт призначення" отримає продовження. Сьомий фільм циклу вже знаходиться у розробці, повідомляє Variety.

Сценарій до нової частини напише Лорі Еванс Тейлор, який був співавтором сценарію попередньої частини – "Пункт призначення: Родове прокляття" (Final Destination: Bloodlines). До роботи над фільмом Warner Bros. і New Line Cinema також повернуться Крейг Перрі, Шейла Ханахан Тейлор, Джон Воттс, Дайан МакГунігл і Тобі Еммеріх. Виконавчим продюсером сьомого "Пункту призначення" виступить Уоррен Зід.

У матеріалі нагадали, що шостий фільм циклу, перша частина якого вийшла ще у 2000-му році, зʼявився у прокаті в травні 2025 року. І це при тому, що пʼята частина вийшла на великі екрани ще у 2011 році. Та попри тривалу перерву фільм зібрав чимало коштів.

"Зі стартовим касовим збором у 51 мільйон доларів у США фільм досяг найкращого результату за перший вікенд у прокаті серед усіх фільмів серії. На момент закінчення прокату він став найкасовішим фільмом серії, зібравши 286 мільйонів доларів у світовому прокаті", – пише видання.

Загалом горор-франшиза заробила 983 мільйони доларів у світовому прокаті, що робить її третьою за успіхом серією фільмів жахів від New Line Cinema після всесвіту "Закляття" (2,3 мільярда доларів) і фільмів "Воно" (1,2 мільярда доларів).

Чим відома франшиза "Пункт призначення"

Цикл фільмів "Пункт призначення" є відомою на весь світ горор-франшизою. Вона заснована на ідеї про те, що що б не робили герої, вони не можуть обдурити смерть.

У кожній частині циклу розповідається про групу людей, які уникнули трагедії (як-от авіакатастрофа) – усе завдяки дивному передчуттю чи видінню одного з героїв. Та зрештою смерть наздоганяє їх за різних обставин.

