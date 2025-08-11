Чоловік і жінка присягалися, що птах дуже припав їм до душі.

В Китаї подружжя ніяк не могло розлучитися через нездатність домовитися про розподіл свійських птахів, яких вони розводили. Каменем спотикання стали 29 курей, які не ділилися порівну, пише South China Morning Post.

Жінка на прізвище Ту з села в провінції Сичуань та її чоловік Ян нещодавно подали заяву на розлучення. Їхній основний заробіток забезпечувало тваринництво. Окрім власноруч збудованих будинків, значних активів пара не мала. Оскільки вони були родом із різних сіл, місцеві правила дозволили їм самостійно вирішити питання житла.

Тож головним предметом поділу стало пташине господарство. За словами головуючої судді Чень Цянь, пара утримувала 53 птахів: 29 курей, 22 гуски та 2 качок. Гусей і качок розділили без проблем, а от кури стали каменем спотикання, бо їх була не парна кількість.

Пара звернулася за порадою до батьків, але ті не змогли допомогти, а діти взагалі відмовилися втручатися. Ту заявила, що особисто вирощувала курей і має до них емоційну прив’язаність, тож хоче отримати на одну більше. Ян заперечив, наголосивши, що також витратив багато часу й сил на догляд за птицею.

Суддя Чень запропонувала два варіанти: з’їсти зайву курку разом або ж, щоб той, хто її залишить собі, компенсував іншому вартість. Урешті подружжя погодилося приготувати птицю й з’їсти її разом перед розлученням. Після цього Ян відвіз Ту додому на електровелосипеді.

Вони вирішили залишитися фінансово незалежними, але підтримувати одне одного й зберегти базову дружбу. Курку вони сприйняли як символічну "прощальну трапезу", хоча подробиць вечері не розголошували.

Історія викликала жвавий відгук у китайських соцмережах. Один користувач пожартував: "Суддя запропонував справедливе рішення, але курка — справжня жертва". Інший додав: "Може, після курячого супу вони помирилися й передумали розлучатися".

