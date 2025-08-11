Він пішов з життя у колі родини.

У віці 77 років помер американський музикант Боббі Вітлок, який разом з британцем Еріком Клептоном заснував гурт "Derek and the Dominos".

Як пише CBS News, посилаючись на його менеджерку Керол Кей, чоловік пішов із життя рано вранці у неділю, 10 серпня, оточений своїми близькими. До цього він боровся із раком.

Вітлок народився в Мемфісі, штат Теннессі. Він розпочав свою кар’єру як сесійний музикант для культових соул-артистів Stax Records. У 1968 році він приєднався до гурту "Delaney&Bonnie and Friends", де познайомився з Еріком Клептоном.

Через це знайомство він взяв участь у сесіях для альбому Джорджа Гаррісона "All Things Must Pass (1970). Саме під час цих записів була сформована група Derek and the Dominos", учасниками якої стали Клептон, Вітлок, басист Карл Радл і барабанщик Джим Ґордон.

Вітлок був автором або співавтором семи композицій із "Layla and Other Assorted Love Songs" (1970). Після розпаду гурту він випустив низку сольних альбомів. Крім цього, музикант брав участь у записах The Rolling Stones (Exile on Main Street), Dr. John, Manassas та інших .

У пізні роки Вітлок займався музикою разом зі своєю дружиною CoCo Carmel, а також захопився живописом, створивши понад 1 800 картин із 2018 року.

Derek and the Dominos

Derek and the Dominos - англо-американський блюз-рок гурт, створений навесні 1970 року. До складу входили Ерік Клептон (вокал, гітара), Боббі Вітлок (клавіші, вокал), Карл Радл (бас) та Джим Ґордон (ударні).

Їхній єдиний студійний альбом - "Layla and Other Assorted Love Songs" - вийшов 9 листопада 1970 року. Продюсером виступив Том Дауд. У записах активно брав участь Дуейн Олман, який також виконав низку знакових гітарних партій.

Спочатку альбом не здобув комерційного успіху, але з часом став важливою класикою: сингл "Layla" досяг топ-10 у США та Великій Британії в 1972 році, а альбом став золотим за сертифікацією RIAA.

Сьогодні "Layla" вважається однією з найвеличніших робіт в історії блюз-року. Сам гурт розпався у 1971 році.

