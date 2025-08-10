У новій книзі під назвою "Love, Freddie" йдеться про те, що у Мерк'юрі нібито була дитина, про яку ніхто не знав.

Лідер гурту Queen Фредді Мерк'юрі одного разу сказав, що у нього є тільки один друг і більше йому ніхто не потрібен. Йшлося про Мері Остін, яка була його цивільною дружиною. Саме вона успадкувала значну частину його майна.

При цьому він ніколи не говорив їй, як стверджує нова книжка "Love, Freddie" авторства Леслі-Енн Джонс, що мав доньку - і, як заявила сама Остін, існування такої таємної дитини стало б для неї "вражаючим" фактом, пише The Times.

"Фредді був неймовірно відкритою людиною, і я не можу уявити, що він захотів би або зміг би приховувати таку радісну подію - ні від мене, ні від інших близьких йому людей", - підкреслила Остін.

Відео дня

У книзі йдеться про те, що Мерк'юрі, який помер 1991 року від бронхопневмонії, спричиненої СНІДом, 1976 року мав роман із дружиною близького друга, результатом якого стало народження дитини, яку в книзі позначили лише літерою "B".

Основою для цієї версії нібито стали 17 томів щоденників, які Мерк'юрі почав вести, дізнавшись, що стане батьком, і передав "B" незадовго до своєї смерті. Там же наводиться лист від "B" - жінки, якій уже 48 років і яка працює медиком у Європі.

"У нас були дуже близькі стосунки з моменту мого народження і до останніх 15 років його життя. Він довірив мені свою колекцію особистих записників, я була його єдиною дитиною і спадкоємцем", - зазначила вона.

Далі в листі стверджується: "Мері Остін - чудова жінка, яка, по суті, була його дружиною до самої смерті. Вона знала абсолютно все про нього, включно з усіма його прихованими таємницями". Однак 74-річна Остін бачить усе інакше.

"Правда в тому, що я просто не хранитель такого секрету. Я ніколи не знала ні про яку дитину, ні про які щоденники. Якби Фредді справді мав дитину, про яку я нічого не знала, для мене це було б вражаюче", - зазначила Остін.

За її словами, якби Мерк'юрі мав доньку, це принесло б йому і всім, хто його любив, величезне щастя - включно з його батьками.

Дивна деталь у книзі

Більшість тверджень у книзі пов'язана зі щоденниками, але Остін стверджує, що 20 червня 1976 року - в день, коли нібито зроблено перший запис - вона все ще жила з Мерк'юрі, і так було ще два роки. "І за весь цей час я жодного разу не бачила, щоб він вів щоденник", - каже вона.

Остін також сумнівається, що щоденники могли бути передані 15-річній "B" за чотири місяці до смерті Мерк'юрі, з огляду на його важкий стан.

Авторка книги Леслі-Енн Джонс стверджує, що читала "щоденники Мерк'юрі" в Монтре, куди "B" їх принесла. Однак близькі до Остін джерела стверджують, що Джонс не надала жодних доказів їхнього існування.

Ба більше, залишаються незрозумілими й інші моменти: в інтерв'ю Джонс заявляє, що "B" не була вказана в заповіті, але отримала гроші за "приватною юридичною угодою". На запитання про наявність ДНК-тесту, що підтверджує батьківство, Джонс відповіла, що "всі необхідні перевірки було проведено, але це особиста інформація".

Раніше УНІАН повідомляв, що Queen знайшли загублений запис пісні з Фредді Мерк'юрі.

Вас також можуть зацікавити новини: