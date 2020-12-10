Що відомо про розширення всесвіту "Зоряних війн": озвучені плани Disney

Зокрема, компанія планує зняти серіал про персонажа Обі-Вана Кенобі.

The Walt Disney Company планує значно розширити всесвіт «Зоряних війн». Читайте такожНазвано найпопулярніші фільми та серіали 2020 рокуЯк пише Entertainment weekly, в рамках чотиригодинної презентації про стрімінг для інвесторів, компанія Walt Disney обговорить цілий ряд майбутнього контенту. Розширення всесвіту «Зоряних війн»: плани Disney Анонсовано серіал про персонажа Обі-Вана Кенобі. Передбачається, що роль лицаря-джедая знову зіграє Еван МакГрегор. При цьому дія проекту відбуватиметься через вісім років після «Помсти ситхів».

Буде оновлено серіал про Кассіана Андора. У проекті приквела шпигуна-повстанця знову зіграє Дієго Луна. Крім того, є інформація, що роль дроїда K-2SO виконає Алан Тудік.

Обговорюються зйомки спін-оффу про Боба Фетта, коли актор Темуера Моррісон повернувся у всесвіт «Зоряних воєн» на «Мандалорці».

Триває робота над мультсеріалом «Погана партія», дія якого відбувається після подій «Війн клонів». Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: УНІАН

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