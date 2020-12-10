Всесвіт "Зоряних війн" планують розширити / постер

The Walt Disney Company планує значно розширити всесвіт «Зоряних війн».

Читайте такожНазвано найпопулярніші фільми та серіали 2020 рокуЯк пише Entertainment weekly, в рамках чотиригодинної презентації про стрімінг для інвесторів, компанія Walt Disney обговорить цілий ряд майбутнього контенту.

Розширення всесвіту «Зоряних війн»: плани Disney

  • Анонсовано серіал про персонажа Обі-Вана Кенобі. Передбачається, що роль лицаря-джедая знову зіграє Еван МакГрегор. При цьому дія проекту відбуватиметься через вісім років після «Помсти ситхів».
  • Буде оновлено серіал про Кассіана Андора. У проекті приквела шпигуна-повстанця знову зіграє Дієго Луна. Крім того, є інформація, що роль дроїда K-2SO виконає Алан Тудік.
  • Обговорюються зйомки спін-оффу про Боба Фетта, коли актор Темуера Моррісон повернувся у всесвіт «Зоряних воєн» на «Мандалорці».
  • Триває робота над мультсеріалом «Погана партія», дія якого відбувається після подій «Війн клонів».

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Автор: УНІАН