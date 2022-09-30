Артист вважає цей трек логічним продовженням "Гарно так", що стала його визітівкою.

CHEEV – псевдонім Влада Чижикова, автора та виконавця власних пісень з Мінська, який співає українською та білоруською мовами. Відомим за межами Білорусі він став у 2018-му році, коли потрапив до фіналу Нацвідбору "Євробачення", але поступився правом представляти країну співакові Alekseev.

В тому ж році CHEEV відкрив для себе українську поп-сцену і, закохавшись у неї, випустив ряд самобутніх каверів на таких артистів, як Monatik, The Hardkiss, TAYANNA, MamaRika, Maruv та інших. Цей шлях привів виконавця до участі в талант-шоу "Голос країни", де він настільки вразив жюрі своїми вокальними даними, що за його кандидатуру у своїй команді змагались Діма Монатік та Дан Балан.

З 2019-го року CHEEV почав випускати сольні пісні українською мовою, а наприкінці 2021-го вийшов його повноцінний дебютний альбом "Drama". Саме на цій платівці був опублікований трек "Гарно так", що кілька місяців потому став справжнім хітом соцмереж: від ТікТоку до Instagram Reels. Потрапивши у всі можливі чарти стрімінгових платформ не тільки в Україні, а й на території всієї Європи, сьогодні CHEEV випускає свій новий потенційний хіт - "Мрієшся".

Артист вважає цей трек логічним продовженням "Гарно так", що стала його визітівкою. "Мрієшся" виконана у фірмовому стилі CHEEV: поєднує чіпку "баладну" мелодику та глибоку лірику про внутрішні переживання співака. За його словами, ця пісня - про відчуття людини після розставання, коли новий етап у житті ще не встиг розпочатись, а привиди минулого продовжують наздоганяти.

"На створення треку "Мрієшся" мене надихнула концепція фільму Крістофера Нолана "Початок", про різні рівні сновидінь, у яких знаходяться люди. Подекуди навіть у нічних кошмарах перебувати легше, аніж в реальності. Але, зрештою, "Мрієшся" - це пісня про кохання, вона передає палітру почуттів, що переживає людина після розлуки, поставивши крапку в стосунках", - розповів співак.

Нагадаємо, раніше CHEEV в інтерв'ю УНІАН розповів, як ставиться до українізації колись російськомовного вітчизняного шоу-бізнесу, як війна вплинула саме на його творчість, та чому хіт "Гарно так" став популярним лише зараз.

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