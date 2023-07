Також співачка представила кліп до своєї нової пісні, для якого вона приміряла "ляльковий образ".

Відома співачка Біллі Айліш випустила саундтрек до фільму "Барбі" - пісню What Was I Made For?. Для зворушливого треку вона вже зняла кліп. У новому відео співачка показалася у "ляльковому" образі.

Пісню створили Айліш та її брат Фіннеас. Співачка розповіла, що вони записали її дуже швидко. Зірку вразили сцени з "Барбі", які їй показала режисер фільму Грета Гервіг.

"What Was I Made For? (Для чого я була створена? - УНІАН) - наша пісня Барбі (і відео) вже вийшли. У січні Грета показала мені і Фіннеас кілька незавершених сцен з фільму. Ми не мали уявлення, на що очікувати у кінці. Ми були так глибоко зворушені, що наступного дня ми писали і не могли замовкнути про це, і в підсумку написали майже усю пісню за ту ніч. Буду чесна з собою. Здається, все це сталося тоді, коли мені це справді було потрібно. Я так вдячна за це", - розповіла про нову пісню Айліш.

На своїй сторінці в Instagram співачка показала кадри з кліпу. Для відео вона приміряла жовту сукню та туфлі на масивному каблуці. Айліш зробили ретро-зачіску - високий хвостик і об'ємний чубчик, закручену, як у зірок фільмів 60-х.

"Це відео змушує мене плакати. Це так багато значить для мене і я сподіваюся, що це буде означати настільки ж багато для вас. Крім цього нічого сказати, думаю, відео скаже саме за себе. Насолоджуйтесь", - описала співачка свої емоції від кліпу.

Біллі Айліш - саундтрек до фільму "Барбі" (кліп)

Що відомо про фільм "Барбі"

Новий фільм "Барбі" з Марго Роббі та Райаном Гослінгом у головних ролях зняла кінокомпанія Warner Brothers. Романтична комедія розповідає про "Країну Барбі", де одна з "ляльок" розуміє, що вона вже застаріла і більше не потрібна.

Барбі вирішує вирушити до реального світу людей. Разом з нею у цю подорож вирушає один з Кенів. В український прокат фільм вийде 20 липня 2023 року.

