Пісня написана українською та англійською мовами.

Американські та британські рокери записали пісню про президента України Володимира Зеленському. Групи Primus, Gogol Bordello, the Police, та син колишнього учасника групи The Beatles Шон Леннон представили трек під назвою Zelenksy: The Man With the Iron Balls (Зеленський: чоловік зі сталевими яйцями - УНІАН).

Про це повідомляє Revolver.

"Це не пісня засудження. Це пісня про єдність і настрої проти залякування, що вихваляє людину, яка виступила за свій народ більше, ніж всі, що я бачив за час свого життя на цій планеті. Цей незвичайний хлопець схопив кермо влади і міцно тримав таким чином, що світ тепер налаштований на підтримку. Його легендарна цитата "нам потрібні боєприпаси, а не евакуація"... Зеленський - це дійсно "людина зі сталевими яйцями", - розповів Ліс Клейпул, вокаліст групи Primus.

Пісня про Зеленського вже опублікована на YouTube. Відомо, що частина виручки від продажу треку піде на користь "Нова Україна" - некомерційної організації, яка займається наданням допомоги українцям, що потребують гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше інший син Леннона порушив клятву і вперше заспівав Imagine в підтримку України.

