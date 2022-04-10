Британський музикант Джуліан Леннон вперше виконав пісню свого зіркового батька Джона Леннона. Так, він заспівав пісню Imagine на підтримку України, яка зараз бореться з агресією Росії.
"Війна в Україні - неймовірна трагедія... Як людина і як художник, я відчував себе зобов'язаним відреагувати найзначнішим чином, яким тільки міг. Отже, сьогодні я вперше публічно виконав пісню мого тата Imagine. Чому зараз, після стількох років? Я завжди говорив, що єдиний раз, коли я коли-небудь думав би про те, щоб заспівати Imagine, був би кінець світу", - написав Джуліан.
Він додав, що тексти його батька відображають наше колективне прагнення до миру в усьому світі.
"Тому що в цій пісні ми переносимося в простір, де любов і єднання стають нашою реальністю, хоча б на мить... Пісня відбиває світло в кінці тунелю, на який ми всі сподіваємося", – зазначив Джуліан.
Також він закликав світових лідерів захистити біженців з України, які були змушені покинути свій будинок через війну в рідній країні.
"В результаті триваючого кровопролитного насильства мільйони ні в чому не винних сімей були змушені покинути затишні будинки і шукати притулку в інших місцях. Я закликаю світових лідерів і всіх, хто вірить в почуття Imagine, стати на захист біженців всюди", - підсумував Леннон.