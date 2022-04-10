Джуліан Леннон підтримав Україну, на яку напала Росія.

Британський музикант Джуліан Леннон вперше виконав пісню свого зіркового батька Джона Леннона. Так, він заспівав пісню Imagine на підтримку України, яка зараз бореться з агресією Росії.

"Війна в Україні - неймовірна трагедія... Як людина і як художник, я відчував себе зобов'язаним відреагувати найзначнішим чином, яким тільки міг. Отже, сьогодні я вперше публічно виконав пісню мого тата Imagine. Чому зараз, після стількох років? Я завжди говорив, що єдиний раз, коли я коли-небудь думав би про те, щоб заспівати Imagine, був би кінець світу", - написав Джуліан.

Він додав, що тексти його батька відображають наше колективне прагнення до миру в усьому світі.

"Тому що в цій пісні ми переносимося в простір, де любов і єднання стають нашою реальністю, хоча б на мить... Пісня відбиває світло в кінці тунелю, на який ми всі сподіваємося", – зазначив Джуліан.

Також він закликав світових лідерів захистити біженців з України, які були змушені покинути свій будинок через війну в рідній країні.

"В результаті триваючого кровопролитного насильства мільйони ні в чому не винних сімей були змушені покинути затишні будинки і шукати притулку в інших місцях. Я закликаю світових лідерів і всіх, хто вірить в почуття Imagine, стати на захист біженців всюди", - підсумував Леннон.

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