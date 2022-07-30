Ефектне відео з'явилося в Instagram і TikTok Ольги.

Співачка Оля Цибульська вирішила поступово переводити хітові російськомовні пісні українських зірок на державну мову. У своєму блозі вона виклала оновлену версію треку "Скандал" Тіни Кароль, який був випущений у 2021 році.

На відео Ольга позує в коротких чорних шортах і класичному піджаку. Під ним - біла майка. Щоб максимально наблизитися до образу Кароль з кліпу, Цибульська також взула чорні черевики на широкому каблуці.

"Знімаю цю рубрику для підтримки переходу українців з російської на рідну. І щоб показати - поп-хіти можуть і будуть звучати українською", - підписала свій "кліп" виконавиця.

Шанувальники посміялися над тим, що знімала відео Ольга в сільських умовах - разом з курочками.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська переклала українською хіт Насті Каменських. По-новому зазвучала відома пісня "Красное вино".

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