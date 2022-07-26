Композиція посіла перше місце серед найкращих українських кліпів за останній час.

Нещодавно Артем Пивоваров і Надія Дорофєєва випустили кліп на пісню "Думи". Трохи більше ніж за місяць він зібрав 10 мільйонів переглядів на майданчику YouTube і став першим серед українських музичних відеоробіт за останній час. Даними досягненнями Артем поділився у своєму Instagram-блозі.

"З моменту релізу робота "Думи" кілька тижнів перебувала на #1 місці в трендах, і тепер очолює 1 місце серед найпопулярніших музичних відео на YouTube! А вже сьогодні відеоробота подолала позначку в 10 000 000 переглядів! Це неймовірний результат і показник того, що відродження нашої культури та айдентики через призму музики успішно проходить! Така музика повинна звучати на весь світ", - сказано на сторінці шанувальників Дорофєєвої в Instagram.

Зазначимо, композиція "Думи" була випущена в рамках проекту Пивоварова "Твої вірші, мої ноти".

Слова Тараса Шевченко артист поклав на музику. Раніше в рамках цього ж проекту Пивоваров випустив спільну пісню з екс-учасницею проекту "Холостячка" Златою Огнєвіч.

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