Українські артисти своєю творчістю підіймають бойовий дух військових і цивільних.

За п'ять місяців повномасштабної війни в Україні загинуло дуже багато мирних людей. Але світ і українці знають - перемога точно буде за нами. Українські артисти намагаються підтримувати бойовий дух, випускаючи нові композиції. УНІАН зібрав ті, які точно варто додати в плейлист, якщо ви ще не зробили цього.

Леся Нікітюк - "Блакитні очі"

Цю ліричну пісню зірка присвятила загиблому на війні другу. Шанувальники в коментарях стверджують - цією зворушливою композицією Леся доторкнулася до їхньої душі.

Маша Кондратенко - "Ванька-встанька"

Зірка серіалу "Школа" буквально "розірвала" тренди, а приспів її нової композиції став одним з найпопулярніших в TikTok. Ця комічна пісня з присмаком сатири і сарказму, була написана, за словами самої зірки, для підняття бойового духу наших солдатів і українців.

"Ванька-встанька - назва традиційної російської іграшки, що в контексті пісні характеризує окупанта, найкраща доля для якого на українській землі - знайти чорний пакет для себе, поки його не вручили йому наші козаки з ЗСУ", - прокоментувала Кондратенко.

TAYANNA - "Гори"

Композиція і відеоробота пронизані мотивами унікальної української ідентичності.

"Якщо вам тривожно, важко, погано: сядьте, закрийте очі і відчуйте свіжість гір. Згадайте, як ви любили, обіймали близьку вам людину - там, на галявинах наших Карпат, і слухали шум швидких річок", - говорить TAYANNA про свою нову пісню.

Wellboy - "Ворогів на ножі"

Wellboy, який нещодавно відмовився від співпраці зі своїм продюсером Юрієм Бардашем через його проросійську позицію, представив публіці ритмічну пісню про наболіле. Вона підіймає бойовий дух слухачів своїм мотивом і підкреслює - вороги точно опиняться на ножах.

Анна Трінчер і MBreeze - "Ти робив мені каву"

Ще одна зірка серіалу" Школа", яка в цьому місяці підкорює музичні тренди. Її пісня - ніжна і вселяє віру в те, що любов понад усе.

"Ця робота була створена і народжена від душі. І ми дуже сподіваємося, що вона займе почесне місце у ваших серцях, думках і почуттях. Давайте підіймати український музичний фронт", - написала Анна в описі до кліпу на YouTube.

Нагадаємо, росіяни вкрали українську пісню Софії Ротару "Одна калина".

Також УНІАН писав, що українець у Spotify створив список відтворення з таємним посланням до світу.

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