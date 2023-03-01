Музикант писав альбом 10 років, але в 2022 році його життя сильно змінилося.

Англійський співак Ед Ширан анонсував новий альбом Subtract. Це буде п'ятий студійний альбом артиста. Музикант зізнався, що він працював над ним 10 років. Однак у 2022 році він все змінив, на це вплинули негативні події в його житті.

"Я працював над Subtract десять років, намагаючись виліпити ідеальний акустичний альбом, склавши і записавши сотні пісень з чітким баченням того, яким, на мою думку, він повинен бути. Потім, на початку 2022 року, низка подій змінила моє життя, моє психічне здоров'я і, зрештою, моє ставлення до музики та мистецтва. Написання пісень - це моя терапія. Це допомагає мені зрозуміти свої почуття. Я писав, не думаючи про те, якими будуть пісні, Я просто писав те, що виходило. І всього за тиждень я замінив десятирічну роботу своїми найглибшими, найпохмурішими думками", - розповів Ширан на своїй сторінці в Instagram.

Він згадав, що взимку минулого року його вагітна дружина дізналася про пухлину. Лікарі не могли її одразу ж її лікувати, довелося чекати на пологи. Дочка Ширана з'явилася на світ у травні. Крім цього, артист втратив близьку людину.

"Мій найкращий друг Джамал, мій брат, раптово помер, і я опинився в суді, захищаючи свою чесність і кар'єру автора пісень. Я йшов по спіралі через страх, депресію і тривогу. Мені здавалося, що я тону, голова нижче поверхні, Я дивлюся вгору, але не можу прорватися і ковтнути повітря. Як художник, я не відчував, що можу достовірно представити світові роботу, яка не точно відображає, де я перебуваю і як мені потрібно виражати себе у цей момент свого життя. Цей альбом саме такий. Він відкриває люк в мою душу", - додав Ширан.

На YouTube-каналі Ширана вже з'явився трейлер до альбому. Також стало відомо, які пісні увійдуть до нього.

Новий альбом Еда Ширана - список пісень

Boat

Saltwater

Eyes Closed

Life Goes On

Dusty

End of Youth

Colourblind

Curtains

Borderline

Spark

Vega

Sycamore

No Strings

The Hills of Aberfeldy.

Ширан зазначив, що вперше створював альбом, вкладаючи в нього свої справжні емоції. Музикант не намагався сподобатися людям, а просто розкрив свою душу. Новий альбом вийде вже в травні, зараз вже можна оформити попереднє замовлення на популярних музичних платформах.

Нагадаємо, раніше група "Один в каное" довела до сліз першою за рік піснею.

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