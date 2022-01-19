Боно також зізнався, що йому не подобається більшість їхніх пісень, і він не може слухати свій голос у ранніх альбомах.

Ірландському музиканту і фронтмену U2 Боно не подобається назва гурту, і він знаходить більшість його пісень огидними.

Про це 61-річний співак сказав у подкасті Awards Chatter, передає Новое время.

"Мені все ще не подобається назва. Я дійсно не знаю. Я не розумів, що The Beatles - теж поганий каламбур. Отже, U2, якщо думати про підтекст і номер, то в нашій голові ця назва була схожа на літак-шпигун, підводний човен типу U, це було футуристично. Але, ні, мені не подобається ця назва. Пол Макгіннесс, наш перший менеджер, сказав:" Слухайте, це відмінна назва, вона буде добре виглядати на футболці — буква і цифра", — заявив музикант.

Боно також зізнався, що йому не подобається більшість їхніх пісень, і він не може слухати свій голос у ранніх альбомах. Він додав, що тільки недавно навчився добре співати.

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"Я почув в машині по радіо одну з наших пісень, і я був червоного кольору, як ми говоримо в Дубліні. Я був неймовірно збентежений. Справа в голосі. Гурт звучить неймовірно, але я знаходжу свій голос дуже напруженим і трохи "не мачо". Я тільки недавно став співаком. Один раз Роберт Палмер зустрів Адама Клейтона, це було у вісімдесятих, і він сказав:" Боже, ти коли-небудь говорив своєму співакові, щоб він просто співав трохи нижче, він би зробив собі послугу і зробив би послугу для всіх, хто повинен його слухати", — розповів Боно.

Він додав, що його пересмикує щоразу, коли він слухає пісні гурту.

"Мене пересмикує більшість пісень, вони змушують мене трохи зіщулюватися", - зізнався Боно.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2020 року лідер гурту U2 Боно випустив першу за три роки пісню і присвятив її італійцям, які тоді знаходилися на карантині через поширення коронавірусу.