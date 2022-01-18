Перемогу в цій номінації здобув Дрейк.

Компанія chart data назвала канадського репера Дрейка найпопулярнішим виконавцем минулого року. На стрімінгових сервісах його пісні зібрали 8,6 мільярда прослуховувань.

Крім того, в 2019 році Дрейк увійшов до списку найбільш високооплачуваних музикантів за версією журналу Forbes. Зароблена сума склала 75 млн доларів, це восьме місце в рейтингу.

Також він має 27 нагород від Billboard Music Awards - це абсолютний рекорд премії. Деякі його альбоми кілька разів ставали платиновими. Всього він випустив шість студійних альбомів.

Репер Дрейк: найкращі пісні

Drake - God's Plan

Drake - Hotline Bling

Drake - Fair Trade

Drake - Nice For What

Нагадаємо, раніше українська співачка заявила про корупцію в Нацвідборі на Євробачення.

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