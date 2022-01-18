Дрейка назвали найпопулярнішим артистом 2021 року / instagram.com/champagnepapi
Компанія chart data назвала канадського репера Дрейка найпопулярнішим виконавцем минулого року. На стрімінгових сервісах його пісні зібрали 8,6 мільярда прослуховувань.
Крім того, в 2019 році Дрейк увійшов до списку найбільш високооплачуваних музикантів за версією журналу Forbes. Зароблена сума склала 75 млн доларів, це восьме місце в рейтингу.
Також він має 27 нагород від Billboard Music Awards - це абсолютний рекорд премії. Деякі його альбоми кілька разів ставали платиновими. Всього він випустив шість студійних альбомів.
Репер Дрейк: найкращі пісні
Drake - God's Plan
Drake - Hotline Bling
Drake - Fair Trade
Drake - Nice For What
Нагадаємо, раніше українська співачка заявила про корупцію в Нацвідборі на Євробачення.