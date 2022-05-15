За його словами, вони працювали відповідно до регламенту.

Голова національного журі України на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення Вадим Лисиця вважає "чесною" і "прозорою" оцінку для представника Польщі - співака Ochman, якому не дали жодного балу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова національного журі України на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення Вадим Лисиця сказав під час онлайн-брифінгу для журналістів на платформі ZOOM.

Він сказав, що з Європейською мовною спілкою було підписано угоду, у якій було чітко прописано про те, що "ми не можемо враховувати у своєму голосуванні політичний чинник".

"Стосовно того, що виникла певна напруга при голосуванні за Польщу, я хотів сказати, що більшість країн Європейського Союзу проголосували майже так само, як і ми. Тобто, ми не одні так подумали. І це голосування показало просто рівень номеру, співу і пісні", - заявив Лисиця.

При цьому, за його словами, "всю любов, яка спрямована нами і мною також до Польщі і польського народу за його величезну допомогу, військову допомогу, гуманітарну допомогу для наших біженців, фінансову допомогу - уся ця любов була спрямована і виразилась у 12 балах від глядачів".

Лисиця наголошує, що український склад національного журі працював відповідно до регламенту.

"Ми не мали права враховувати якісь політичні чинники. Більш того, я вам скажу, що у нас була людина, яка контролювала цей процес, і результати голосування, які ми побачили вночі, ми теж побачили вперше. Я не знав взагалі, який результат буде у Польщі, який буде у Британії, або ще у когось. Тому це для нас було новиною", - додав він і сказав, що для нього ця новина неприємна.

Лисиця зазначив, що йому прикро і вибачився перед польським народом. "Нічого змінювати не буду і не можу, бо це принципова позиція", - заявив він і додав, що усе було зроблено "чесно і прозоро".

Як відомо, українці масово почали висловлювати обурення після того, як стало відомо, що під час голосування за переможця цьогорічного пісенного конкурсу "Євробачення" професійні експерти від України - члени національного журі не дали жодного балу Польщі, яка потужно підтримує Україну у війні проти Росії.

Раніше український посол Андрій Дещиця розповів, як у Польщі сприйняли оцінку України.

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