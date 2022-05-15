Посол України у Польщі вважає, що скандал ніяк не вплине на українсько-польські відносини.

Український Посол Андрій Дещиця розповів, як у Польщі сприйняли те, що українське журі не віддало польському учаснику Євробачення жодного балу.

Його коментар опублікувала на своїй сторінці у Facebook телеведуча Юлія Бориско.

За його словами, спочатку оцінки журі розчарували поляків.

"Власне помітили, що журі не дали жодного балу польському виконавцю. Це ж потім стало вже відомо, що українські телеглядачі дали вищий бал. Але ж самого початку не було це відомо. І тому всі думали: "Ого, нічого собі, повна зрада", - розповів він.

Посол каже, що не бачив, щоб цю ситуацію обговорювали на польському телебаченні.

"Розголос вчора був в соцмережах в основному. Вчора всі святкували перемогу і поляки також святкували нашу перемогу. І на телебаченні також про це не згадували. Принаймні серед ночі чи після завершення Євробачення. Всі вітали Україну з заслуженою перемогою", - відзначив Дещиця.

Він впевнений, що інцидент ніяк не позначиться на українсько-польських стосунках.

Також Дещиця розповів, що вчора був присутній на щорічних неформальних зібраннях Варшавської політехніки та запропонував усім пройти "тест на солідарність". Мова йшла про те, що власники українських номерів мали проголосувати за Крістіана Охмана, а власники польських - за український гурт Kalush Orchestra.

За словами Дещиці, також він разом зі студентами виконав відому пісню "Путін - ла-ла-ла" на стадіоні. Він відзначив, що вона дуже популярна у Польщі.

Як повідомляв УНІАН, після фіналу Євробачення розгорівся скандал на тлі того, що українські судді нібито не оцінили польського конкурсанта. Вони нарвалися на жорстку критику від глядачів і зірок.

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