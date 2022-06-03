На зібрані гроші будуть приготовлені обіди для українських біженців.

Американська рок-група Metallica зібрала мільйон доларів для World Central Kitchen і їх ініціативи з безкоштовної роздачі обідів і продуктових наборів для людей, які залишили Україну через напад Росії.

Про це йдеться в прес-релізі група.

"Минуло трохи більше ніж три місяці відтоді, як WCK вперше почала підтримувати людей, переміщених всередині й за межами України, роздаючи обіди й продуктові набори сім'ям по всьому регіону. Ми так вдячні неймовірній родині Metallica за підтримку наших зусиль. Їх суть і робота можлива тільки з такими друзями, як Metallica. Нам ще багато чого належить зробити - руйнування величезні - але WCK буде продовжувати працювати для тих, хто нас потребує", - заявив Нейт Мук, генеральний директор World Central Kitchen.

"Ця війна з Україною змусила нас відчувати себе безпорадними і спустошеними через людей, які залишають свої будинки. Спостерігаючи за роботою WCK у Східній Європі, ми можемо бачити вплив нашого подарунка. WCK вдалося приготувати понад 31 мільйон обідів у більш ніж 230 містах завдяки 4300 співробітникам, які готують їжу в ресторанах, зберігають запаси на складах, доставляють їжу, водять вантажівки й невпинно працюють, щоб нагодувати нужденних сусідів, навіть коли самі піддаються нападам. Їх логістична мережа доставки включає фургони, вантажівки, поїзди і склади по всій країні, доставляючи понад 8 мільйонів фунтів продовольства сім'ям, іноді в районах, повністю відрізаних через бойові дії й близькості до російського кордону", - йдеться в прес-релізі самої групи.

Нагадаємо, Міла Куніс і Ештон Катчер зібрали для українців $20 мільйонів.

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