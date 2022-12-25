Слухачі пожертвували 450 тис. фунтів стерлінгів, решту суми додали самі Девід Гілмор і Нік Мейсон.

Сингл легендарного британського рок-гурту Pink Floyd під назвою "Hey, Hey, Rise Up" про війну в Україні зібрав 500 тис. фунтів стерлінгів.

Як повыдомили рокери на сторінці в соцмережі, ці гроші будуть розподілені серед кількох українських гуманітарних організацій.

"Давайте подивимося, що ще ми можемо зробити цієї зими", - прокоментували музиканти, закликавши всіх небайдужих жертвувати організаціям, які допомагають українцям.

Як відзначили учасники гурту, слухачі пожертвували 450 тис. фунтів стерлінгів, решту суми додали самі Девід Гілмор і Нік Мейсон, довівши її до 500 тис. фунтів.

Сингл Pink Floyd "Hey, Hey, Rise Up"

Прем'єра відеокліпу відбулася в YouTube 7 квітня і до сьогоднішнього дня його подивилися понад 11 млн осіб.

Сам сингл (кавер-версія пісні "Червона калина") був записаний в березні з фронтменом гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Цей сингл став першим музичним твором британських рокерів, починаючи з 1994 року.

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