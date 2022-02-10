Фінал нацвідбору на Євробачення пройде 12 лютого, початок - о 19:00.

За кілька днів до фіналу нацвідбору на Євробачення 2022 букмекери оновили свої ставки щодо того, хто представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Новий рейтинг букмекерів щодо переможця національного відбору на Євробачення 2022 опубліковано на сайті конкурсу.

Хто представить Україну на Євробаченні 2022

На думку букмекерів, найбільше шансів представити Україну на Євробаченні цього року у Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків".

На другому місці - ROXOLANA з треком Girlzzzz, третє - у Kalush Orchestra з піснею "Стефанія".

Фінал нацвідбору на Євробачення 2022

Фінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс відбудеться 12 лютого. Старт - о 19:00. Його традиційно показуватимуть на UA: Перший.

Ведучими нацвідбору стануть Маша Єфросиніна і Тимур Мірошниченко. Члени журі - Джамала, Тіна Кароль і Ярослав Лодигін.

А сам конкурс Євробачення 2022 пройде в Турині. Два півфінали відбудуться 10 і 12 травня, а фінал - 14 травня.

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