У коментарях шанувальники конкурсу насторожилися відсутністю Андрія Данилка, який із 2016 року був постійним членом журі.

Суспільний мовник назвав ім'я другого члена журі Національного відбору на "Євробачення-2022". Компанію Тіні Кароль складе Ярослав Лодигін - український режисер, сценарист, радіоведучий та засновник радіо "Аристократи".

Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Суспільного" в Instagram.

"Відчуваю велику відповідальність, але водночас радість, що маю можливість долучитися до нашої спільної мети – у наші тривожні часи створити велике музичне свято для всієї країни увечері 12 лютого", – заявив Лодигін у коментарів "Суспільному".

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Відомо, що у 2019 році Ярослав Лодигін став членом правління Суспільного мовника та відповідає за платформу телебачення. Найвідомішим його продюсерським проектом є "Дике поле" - екранізація роману "Ворошиловград" Сергія Жадана.

У коментарях шанувальники конкурсу насторожилися відсутністю Андрія Данилка, який із 2016 року був постійним членом журі Національних відборів на міжнародний конкурс пісні.

"Де Данилко?" "Тепер чекаємо лише Данилка". "Данилка, будь ласка, без нього буде зовсім не те", - пишуть у коментарях користувачі Instagram.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто вестиме фінал нацвідбору на Євробачення 2022.

Зазначимо, фінал національного відбору на Євробачення 2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00. А сам конкурс Євробачення 2022 пройде в Турині. Два півфінали відбудуться 10 і 12 травня, а фінал - 14 травня.

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