Композиція вже зібрала захоплені відгуки в соціальних мережах.

Jerry Heil і Kalush записали спільну пісню під назвою "Стіни". Лірична композиція присвячена всім любителям треку "Хвилі", яку Jerry Heil разом з Kalush записала ще восени 2021 року.

Реліз відбувся тільки 19 травня, а вже зібрав безліч захоплених відгуків від слухачів.

"Перше прослуховування приспіву бентежить: "Не повернусь навесні". Невже хлопець загинув? Але оскільки його образ - це символ мого непохитного народу в пісні, то в другому приспіві звучить пояснення: "Я повернуся, і випаде сніг", а в епілозі: "Я повернуся, як коси торкнуться стебел". Тобто він вистоїть і принесе перемогу додому влітку, і випаде сніг як символ дива", - прокоментувала свою нову музику Jerry Heil.

Реакція соцмереж

"Неймовірний талант наших українських виконавців!"

"Як завжди Калуш найкращий! Обожнюю Калуша!"

"До сліз просто!! Які ж ви круті!! Наші українські зірочки такі талановиті"

"Йоуу, ось це було не очікувано. Тільки прокидаюся і нова пісня від улюблених. Дякуємо Вам, що створюєте наше, українське! Слова дуже ніжні і сенс такий хороший!"

Фронтмен гурту Kalush Олег Псюк пообіцяв, що наступна композиція обов'язково буде про нашу українську перемогу.

KALUSH & Jerry Heil - Стіни

Нагадаємо, названо 10 сучасних українських пісень для випускного.

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