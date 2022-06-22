Переможці Євробачення-2022 назвали це крутою можливістю розповісти світу про Україну.

Українська група Kalush Orchestra, яка в 2022 році виборола перше місце на Євробаченні, виступить на Гластонбері. Це наймасштабніший музичний фестиваль у Великобританії. Свій концерт там артисти анонсували в Instagram-блозі.

Повідомляється, що на сцену вони вийдуть в ніч з 24 на 25 червня приблизно о 1:10. Артисти назвали це крутою можливістю показати свою творчість всьому світу.

"Радий, що український реп з етнічними мотивами нарешті буде звучати і в Британії. Сподіваємося, що зачепимо струни душі кожного англійця. І започаткуємо нову щорічну традицію виступу топових українських гуртів на Гластонбері", - висловився фронтмен українського гурту Олег Псюк.

Свій виступ на фестивалі вони використають як ще одну можливість нагадати світовій спільноті про звірства російських окупантів на українській території.

"Це дуже крута можливість для нас ще голосніше заявити про Україну, привернути ще більше уваги до війни, знайти ще більше підтримки від європейців, і врешті - решт повторити, що Євробаченню 2023 в Україні бути", - резюмував Псюк.

Зазначимо, Гластонбері - великий музичний фестиваль, який проводять у Великобританії щорічно вже 52 роки. На сцені виступають зірки з усього світу, а приблизна кількість глядачів становить близько 200 тисяч.

Нагадаємо, Євробачення 2023 проведуть не в Україні. Попри те, що Kalush Orchestra вибороли перемогу і зайняли перше місце, організатори конкурсу звернулися до іншої країни. Аргументував Європейський мовний союз таке рішення тим, що на території України зараз небезпечно.

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