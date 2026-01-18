'Дякую за моральні травми': відома співачка зі скандалом залишає лейбл Jerry Heil

Артистка заявила, що більше не хоче писати музику.

Українська співачка Ганна Макієнко, відома під псевдонімом Кажанна, оголосила про припинення співпраці з лейблом NOVA MUSIC, який заснувала Jerry Heil (справжнє ім'я - Яна Шемаєва).

Артистка опублікувала в Threads жартівливий допис про конкурсну пісню Jerry Heil "Catharticus", додавши у власний трек "Boy" згадки про Бога. У коментарях написали, що треба вміти гідно програвати, однак дівчина відповіла, що навіть на подавала заявку на Нацвідбір на Євробачення, запропонувавши "вгадати чому".

Після того, як Кажанна отримала безліч реакцій від користувачів мережі, вона видалила майже всі дописи в Threads і написала в Instagram, що лейбл Jerry Heil сильно її травмував:

"Дякую всім, хто мене не підтримав у Threads. У мене більше немає бажання вести публічну діяльність і писати музику. Індустрія - жах, соціум ще гірший. Дякую лейблу Nova Music за всі мої моральні травми за ці два роки, ви як той самий перший колишній, після якого треба десять років терапії. Гудбай".

Шемаєва вже відреагувала на дописи артистки, подякувавши шанувальникам за підтримку, оскільки їй "дуже важко стягувати" це. Вона також обурилася тим, що це відбувається саме під час нацвідбору:

"Будь-яке цькування в інтернеті - це психологічне насилля. Особливо коли воно не відповідає дійсності. Особливо, коли долучаються якісь медіа (або взагалі чомусь акаунти з 0 підписок та контенту), які пишуть якусь люту брехню, від якої не дивно вже навіть, а смішно. Але у мене є валеріана. Просто хочу нагадати, що почуття є в усіх. І у мене. І у команди", - написала вона у Telegram.

Нагадаємо, Jerry Heil пройшла у фінал Національного відбору на "Євробачення" з піснею "Catharticus". Артистка боротиметься з іншими виконавцями за право представляти Україну на пісенному конкурсі.

