Співачка презентувала нову пісню "Журба".

Популярна українська співачка Klavdia Petrivna презентувала нову пісню "Журба" та кліп до неї, потішивши шанувальників новим, більш натуральним образом.

Цього разу, на противагу своїм веселим іронічним пісням, на кшталт "Я тобі брехала" та "Їде дах", Klavdia Petrivna випустила лірику. У композиції зберігся авторський стиль співачки, при цьому додалася глибина почуттів.

"Героїня - Klavdia Petrivna - живе в моменті, коли вона стає свідком жахливих подій, які неможливо не пропускати через себе. Це рефлексія, що витікає в музику і стан, який неможливо ігнорувати", - йдеться в описі до нової роботи виконавиці.

Зняв кліп режисер Арсеній Перов.

"Ми бачимо кілька елементів, які метафорично закінчують свій цикл "життя". Це пам'ять і душа, і спогади, і час разом з його невблаганністю - ми бачимо елементи, які у кожного можуть бути різні, але всі вони зникають і зупиняють свій рух, своє життя", - додали автори.

У новій роботі Klavdia Petrivna повністю відкрилася і йдеться не лише про її почуття. Артистка остаточно зняла маску і показала своє справжнє обличчя. Вона постала в мінімалістичному образі, який лише підкреслив її природну красу.

