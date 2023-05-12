Сашко спочатку не хотів зніматися, втім, потім передумав.

Український хлопчик, який знявся у кліпі Imagine Dragons, розповів свою історію. Олександр Згурський мешкає на Миколаївщині, у Новогригорівці, російські окупанти зруйнували його будинок. Він погодився на зйомки не одразу, передумав тільки заради того, щоб про його біду дізналися люди.

У день прем'єри кліпу на пісню Crushed Сашко миттєво став відомим. Про нього заговорили блогери, відео з ним вразило користувачів мережі.

"Почали відомі тіктокери усі відмічати мене. Неочікувано так було, бо я не знав, що цей кліп опублікували. Він мені трошки пізніше написав, і я був в шоку звичайно, що всі відмічають, усі підписуються. Учора заходжу до Instagram і бачу, що багато друзів почали мене відмічати під кліпом, багато відомих людей, також цей гурт", - розповів хлопчик журналістам "Суспільного".

Сашко хотів, щоб волонтери дізналися про його зруйноване селище. Російські ракети його майже "стерли". Нині хлопчик вже бачить перші результати, він розуміє, що не дарма погодився на зйомки.

"Приїхав один з Америки, фотограф і співак він, і запропонував знятися мені у цьому кліпі. Я спочатку не хотів, потім він розповів, що я можу стати відомим, що до мене можуть приїхати волонтери, допомогти будинок відремонтувати, тому я потім погодився", - повідомив українець.

Хлопчик виїхав з рідного села, коли почалися масовані обстріли. Восени, коли він туди повернувся, побачив свій зруйнований будинок. Окрім цього, росіяни пошкодили будівлю школи, де він навчався.

"У цій школі я провчився майже 9 років, ще залишилося мені три тижні і випускний. Школа дуже побита. Я коли приїхав сюди, збирали суботники, аби вберегти якісь меблі. В середину школи усе затікає, діра у стіні. Хотілось, аби цю школу відремонтували, коли буду дорослим, аби приїжджати сюди й мої діти могли б тут навчатися, щоб хтось допоміг відремонтувати", - додав Сашко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український співак випустив пісню, слова до якої написав воїн ЗСУ.

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