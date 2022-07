Артисти зробили це під час виконання переписаного для України хіта Winds of Change.

Відома всьому світу рок-група Scorpions 9 липня провела в Ізраїлі концерт. Музиканти підтримують Україну і вирішили нагадати своїм шанувальникам і всьому світу про те, що війна не закінчилася. Свою солідарність виконавці продемонстрували, піднявши синьо-жовтий прапор під змінену для України легендарну пісню "Winds of Change".

Під час того, як автор найвідомішої пісні групи Клаус Майне наспівував ці рядки, на фоні сцени з'явився міжнародний символ миру - "пацифік".

Публіка також активно підтримала українців, адже в цей момент всі кричали і аплодували, а серед натовпу виднілася велика кількість українських прапорів.

Нагадаємо, в березні цього року на концерті в Лас-Вегасі вокаліст Клаус Майне замість першого рядка пісні "I follow the Moskva down to Gorky Park" ("Я йду по берегу Москви-ріки до парку Горького") заспівав "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("Послухай моє серце, воно говорить Україна").

Також УНІАН писав, що легендарна британська група Coldplay переспівала "Обійми" у Варшаві.

