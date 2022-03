Тепер у пісні співається про Україну, а не Москву.

Легендарна німецька рок-група Scorpions змінила текст пісні Wind of change. Раніше в тексті були слова, присвячені Москві, а тепер у пісні співається про Україну.

Scorpions вирішили змінити слова в пісні, щоб підтримати Україну у війні, яку на нашій території 24 лютого розв'язала Росія.

На концерті в Лас-Вегасі вокаліст Клаус Майні замість першого рядка пісні I follow the Moskva down to Gorky Park ("Я йду берегом Москви - ріки до парку Горького") заспівав Now listen to my heart, it says Ukrainia ("Послухай моє серце, воно говорить Україна").

Варто відзначити, що публіка позитивно сприйняла зміни в пісні. Гурту аплодували і навіть підспівували.

Нагадаємо, раніше KAZKA випустила пісню "I'm Not Ok" про війну в Україні.

