Вакарчук зазначив, що він радий бути частиною цього проекту.

Лідер групи Massive Attack Роберт Дель Наджа випустив ремікс на пісню "Океану Ельзи". Трек "Обійми" отримав нове звучання і кліп з кадрами повномасштабної війни. Ремікс назвали Legacy of War Mix.

"Цей трек було випущено для підтримки України. Всі гроші з нього будуть передано для відновлення зруйнованих будинків у Київській області у сприянні з фондами Legacy of War Foundation і UNITED24", - розповів Святослав Вакарчук.

Також співак зазначив, що він радий бути частиною цього проекту. За словами Вакарчука, він використовує будь-яку можливість, щоб зібрати гроші для українців і розповісти людям про повномасштабну війну в нашій країні.

"Вперше я зустрів Славу в Києві в 2018 році, коли ми грали в Києві, і ми знову почали спілкуватися, коли почалося вторгнення. Я повернувся в Україну з Джайлсом Дьюлі минулого року, щоб на власні очі побачити руйнування, завдані Києву та його передмістям за рік російської військової агресії. Основна мета цієї співпраці-висловити акт громадянської солідарності з народом України та запропонувати матеріальну допомогу найбільш нужденним", - зазначив Роберт Дель Наджа.

Нагадаємо, раніше УНІАН називав 10 найкращих пісень про війну, випущених після 24 лютого 2022 року.

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