ERIA не потрапила в лонг-лист Нацвідбору на Євробачення-2022.

Українська співачка Eria поскаржилася на організаторів Національного відбору на Євробачення-2022.

За її словами, якщо у артиста немає грошей на хабар, то і місця в лонг-листі на Нацвідбір йому не бачити. Також вона уточнила, що така ситуація є типовою для України.

"Немає продюсера, немає великих грошей, щоб дати хабар – немає місця у відборі, це типова Україна", – написала співачка в Facebook.

Крім того, шанувальники поцікавилися, як продюсери пояснили своє рішення. Але ERIA відповіла, що з нею навіть ніхто не зв'язався після прийняття такого рішення.

ERIA була учасницею пісенного шоу "Х-Фактор", а також "Голоси країни" 2021 року (в команді MONATIK).

Крім того, в 2018 році брала участь у Національному відборі на Євробачення. Зараз вона є фронтвумен групи Mysterya.

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