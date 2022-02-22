Популярний український рок-гурт "Океан Ельзи" провів спонтанний концерт просто неба в Києві. Про виступ оголосили в обід 22 лютого.
"Сьогодні о 15:00, якщо ти в Києві, просто приходить на Пішохідно-Велосипедний міст. Океан Ельзи заспіває кілька пісень, просто разом з нами всіма", - написали музиканти в своєму Telegram-каналі. - "Ми тут. Ми разом. Ми сильні та об'єднані".
Виступ відбувся на Пішохідно-велосипедному мосту за кілька годин після анонсу. Тривав близько пів години.
Виступ музикантів розпочався дещо пізніше, аніж 15.00, як було анонсовано. Фронтмен гурту Святослав Вакарчук вийшов до публіки у футболці з Тризубом. "Океани" виконали хіти, в тому числі "Майже весна", "Човен" і "Все буде добре".
Під час виступу Вакарчук показав гітару з підписами військових. Закликав підтримувати ЗСУ та не втрачати надії.
"Ми сильна країна. Ми переможемо", - сказав Вакарчук.
На прохання українців Вакарчук виконав пісню "Все буде добре", наголосивши, що не планував її співати - проте вона дуже відповідає настрою.
Зазначимо, що "Океан Ельзи" вже чотири роки не давав концерти на великих стадіонах і шість років не випускав нових альбомів. Але фронтмен гурту Святослав Вакарчук у 2021 році випустив сольний альбом "Оранжерея", який присвятив своєму батькові.
У листопаді 2021 року гурт повідомив про початок роботи над новим альбомом та анонсував світовий тур на його підтримку, який має початись на київському НСК "Олімпійський" 25 червня 2022 року.