До Дня усіх закоханих студія Animagrad (FILM.UA Group) представила кліп на романтичний саундтрек до анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", який виконали Артем Пивоваров та Христина Соловій. Прем’єра мультфільму в кінотеатрах відбудеться вже 2 березня.
Саундпродюсером та композитором "Мови вітру", автором мелодії та аранжування став Артем Пивоваров. Натхненням для музиканта стала не тільки історія Мавки та Лукаша, але й те, що саме він подарував свій голос головному герою мультфільму Лукашу. Текст майбутнього хіта створений Артемом та Христиною у співавторстві — слова писали кожен для свого куплету. Трек звучить в одній зі сцен мультфільму, яка дає початок романтичній історії головних героїв.
"Це емоційна композиція про кохання попри різні обставини і смертельну небезпеку. У ній йдеться про почуття двох сердець із різних світів. Вона надихає і дає надію, що любов і музика переможуть будь-яке зло. Тому її вихід був приурочений до 14 лютого", — говорить Артем Пивоваров.
Зйомки кліпу на пісню проходили в Києві у січні цього року в одному з павільйонів кіностудії FILM.UA. Режисером-постановником відеороботи виступив Андрій Колесник, оператором-постановником - Сергій Ревуцький, а неймовірні образи для виконавців створила талановита Дзвінка Сивик. Кадри за участю Артема та Христини у фантазійних локаціях доповнюють епізоди з анімаційного мультфільму, більшість з яких глядачі побачать вперше.
Незабаром кліп на ще один Мавчин саундтрек "Пісня Лісу" представить Христина Соловій.
Генеральним медіапартнером проєкту є канал "1+1". Анімаційний фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно (Держкіно), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кінотеатральну дистрибуцію здійснює "Кіноманія" та FILM.UA Distribution.
Нагадаємо, у новому трейлері мультфільму "Мавка. Лісова пісня" нарешті розкрили його сюжет.