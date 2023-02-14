До Дня усіх закоханих студія Animagrad (FILM.UA Group) представляє кліп на романтичний саундтрек до анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня".

До Дня усіх закоханих студія Animagrad (FILM.UA Group) представила кліп на романтичний саундтрек до анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", який виконали Артем Пивоваров та Христина Соловій. Прем’єра мультфільму в кінотеатрах відбудеться вже 2 березня.

Саундпродюсером та композитором "Мови вітру", автором мелодії та аранжування став Артем Пивоваров. Натхненням для музиканта стала не тільки історія Мавки та Лукаша, але й те, що саме він подарував свій голос головному герою мультфільму Лукашу. Текст майбутнього хіта створений Артемом та Христиною у співавторстві — слова писали кожен для свого куплету. Трек звучить в одній зі сцен мультфільму, яка дає початок романтичній історії головних героїв.

"Це емоційна композиція про кохання попри різні обставини і смертельну небезпеку. У ній йдеться про почуття двох сердець із різних світів. Вона надихає і дає надію, що любов і музика переможуть будь-яке зло. Тому її вихід був приурочений до 14 лютого", — говорить Артем Пивоваров.

Зйомки кліпу на пісню проходили в Києві у січні цього року в одному з павільйонів кіностудії FILM.UA. Режисером-постановником відеороботи виступив Андрій Колесник, оператором-постановником - Сергій Ревуцький, а неймовірні образи для виконавців створила талановита Дзвінка Сивик. Кадри за участю Артема та Христини у фантазійних локаціях доповнюють епізоди з анімаційного мультфільму, більшість з яких глядачі побачать вперше.

Незабаром кліп на ще один Мавчин саундтрек "Пісня Лісу" представить Христина Соловій.

Генеральним медіапартнером проєкту є канал "1+1". Анімаційний фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно (Держкіно), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кінотеатральну дистрибуцію здійснює "Кіноманія" та FILM.UA Distribution.

Нагадаємо, у новому трейлері мультфільму "Мавка. Лісова пісня" нарешті розкрили його сюжет.

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