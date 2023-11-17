Він заспівав у дуеті з молодою артисткою Katarina.

Продюсер і репер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, випустив нову пісню " Рай де?" у дуеті з молодою виконавицею Katarina. Ця пісня про кохання і про те, як жінці важко жити без коханого чоловіка.

"Розповідь про те, що війна розлучила багато сімей, але в кожній історії є ниточка надії і віри. Вона розповідає про жінок, які очікують своїх коханих, яких відділяє фронт, і тих, хто рахує дні до зустрічі з рідними. Адже рай для закоханої жінки - це коли коханий поруч. Коли вона в розлуці з ним, ворота в Едем автоматично закриваються", - йдеться в описі під відео.

Крім того, в пісні є такі слова: "Як ти не розумієш, що я тебе кохаю сильно. Я без тебе, без тебе, без тебе не можу дихати вільно. Як ти не розумієш, серце спокійний не знайде".

У мережі вже пожартували про те, що Katarina стала новою Настею Каменських. Тим більше співачка сама сказала, що вони з Потапом записали кілька спільних пісень.

Варто відзначити, що кліп "Рай де?" знімався за кордоном. Katarina в розкішній сукні демонструвала вигини свого тіла на березі моря, а ось Потап знімався в студії і в лісі. Тому напевно зрозуміти в якій саме країні він перебував під час зйомок - неможливо.

Як відреагували користувачі мережі

"Дуже прикольна пісня"

"Потапе, з поверненням"

"На повторі. Класна пісня"

"Ніжно, чуттєво, до мурах"

"Вітаю з релізом нового хіта"

Нагадаємо, раніше Слава Дьомін розсекретив, де зараз перебуває Потап.

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