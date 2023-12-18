Ця новорічна пісня точно повинна бути у вас в плейлисті.

Всесвітньо відомі діджеї створили ремікс на культову українську пісню "Щедрик", яка звучить буквально з кожної праски в передноворічний час. А також ця пісня часто використовується в різних новорічних фільмах.

Нова техно-версія хіта від французького діджея Naeleck і ізраїльського дуету Vini Vici підкорила слухачів з усього світу. Ремікс отримав назву "Home Alone", що в перекладі означає "Один вдома".

Цей фільм знають абсолютно всі, тому що, незважаючи на те, скільки йому років, він все одно є головним у списку фільмів, які дивляться люди на Новий рік. До слова, і сама пісня "Щедрик" звучала у фільмі "Один вдома".

Ремікс став популярним не тільки в Україні, а й за кордоном. Користувачі мережі ТikТok активно знімають відео під техно-версію. А на YouTube ремікс набрав вже понад 225 тисяч переглядів.

Реакція користувачів мережі

"Чудовий трек. Етнічно, драйвово, естетично"

"Я обожнюю цю версію пісні"

"Найкрутіший трек. Лайк однозначно"

"Ого, як несподівано і приємно. Зігріли мою душу"

"Дякуємо за популяризацію українського "Щедрика""

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер з'явилася в бікіні у гарячому кліпі "Колоски".

Вас також можуть зацікавити новини: