Всесвітньо відомі діджеї створили ремікс на культову українську пісню "Щедрик", яка звучить буквально з кожної праски в передноворічний час. А також ця пісня часто використовується в різних новорічних фільмах.
Нова техно-версія хіта від французького діджея Naeleck і ізраїльського дуету Vini Vici підкорила слухачів з усього світу. Ремікс отримав назву "Home Alone", що в перекладі означає "Один вдома".
Цей фільм знають абсолютно всі, тому що, незважаючи на те, скільки йому років, він все одно є головним у списку фільмів, які дивляться люди на Новий рік. До слова, і сама пісня "Щедрик" звучала у фільмі "Один вдома".
Ремікс став популярним не тільки в Україні, а й за кордоном. Користувачі мережі ТikТok активно знімають відео під техно-версію. А на YouTube ремікс набрав вже понад 225 тисяч переглядів.
Реакція користувачів мережі
- "Чудовий трек. Етнічно, драйвово, естетично"
- "Я обожнюю цю версію пісні"
- "Найкрутіший трек. Лайк однозначно"
- "Ого, як несподівано і приємно. Зігріли мою душу"
- "Дякуємо за популяризацію українського "Щедрика""
Нагадаємо, раніше Анна Трінчер з'явилася в бікіні у гарячому кліпі "Колоски".