У неділю, 27 березня, о 17:30 за центрально-європейським часом з Варшави (18:30 за Києвом) на базі польського телеканалу TVP розпочнеться міжнародний благодійний концерт-марафон на підтримку України Save Ukraine – #StopWar.
Проект транслюватимуть усі телеканали та платформи, що мовлять "Єдині новини" в Україні, у тому числі Київстар ТБ, а також міжнародні версії ТВ-каналів. У YouTube ефір буде доступний для користувачів з усього світу на сторінках 1+1 та Atlas. Крім цього, до марафону доєднається більше 20 країн, які локально показуватимуть спільний ефір на телеканалах GPB1, RTSH2, RTCG2, ETV, Pulse4, RAI 3, Milano Etno TV, RTP та інші.
До, під час та після трансляції відбуватиметься збір коштів на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених військовим вторгненням РФ на територію України.
Серед міжнародних зірок, які звертатимуться до світової спільноти, на глядачів чекатимуть Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, Submotion Orchestra, BrainStorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral, Netta, Idina Menzel, IAMX, Gus Gus, Nino Katamadze та інші.
Україну ж представлятимуть більше 20 артистів, серед яких: Monatik, Тіна Кароль, The HARDKISS, Океан Ельзи, Jamala, Go_A, Даха Браха, Один в каное, alyona alyona, Антитіла, Pianoбой, Melovin, Artem Pivovarov, Alina Pash, Kadnay, Latexfauna, Руслана, Dakh Daughters, TVORCHI, NK та інші.
Крім цього, в межах телемарафону до багатомільйонної аудиторії з проханням підтримати Україну звертатимуться волонтери, громадські активісти, спортсмени та художники, яких знають і поважають в усьому світі.
Організатори розповідають, що учасники марафону записуватимуть свої звернення як з різних куточків планети, так і з тих українських міст, де не припиняються ворожі обстріли.
"Зараз такий час, коли всі обʼєднуються. Зброя артистів – це наше слово, наша музика, наш вплив і можливість говорити від імені нашого народу на весь світ. І найстрашніше зараз – допустити, щоб у Європі почали звикати до того, що у нас відбувається. Тому ми щодня просимо зупинити цю війну, закрити небо над Україною. В межах марафону Save Ukraine обʼєдналося дуже багато артистів, музикантів, акторів, спортсменів, волонтерів, буде більше 50 учасників. Окрім того, що ми просимо допомогти фінансово, ми звертаємося з проханням виходити на площі, щоб спонукати європейські уряди робити все можливе, аби зупинити цю війну", – розповіла про телемарафон Юлія Саніна, фронтвумен гурту THE HARDKISS, в ефірі програми "Сніданок. Онлайн" на телеканалі ТЕТ.
Телемарафон Save Ukraine – #StopWar реалізується 1+1 media, командою фестивалю Atlas, Суспільне та за підтримки національного мобільного оператора Київстар, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства закордонних справ, а також Міністерства соціальної політики. Ідейними натхненниками проєкту є фестиваль Atlas та Київстар.
Ведучі заходу – українці Тімур Мірошниченко і Маша Єфросиніна.
Детальна інформація щодо заходу знаходиться на сайті: https://saveukraine.1plus1.ua/.
Реквізити для фінансової підтримки вирішення гуманітарних проблем в Україні:
UA
Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA823000010000032302338301027
код ЄДРПОУ 37567866
Отримувач: Міністерство соціальної політики України
EUR
BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine
IBAN DE85500000000050002137
PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027
BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF
BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany
USD
BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 400807238
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York
BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33
ABA 0210 0002 1
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA
PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027
GBP
BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: Ministry of Social Policy of Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 80033041
IBAN GB52CHAS60924280033041
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London
BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L
SORT CODE: 60-92-42
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK
REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027
JPY
BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 653-0430048
BENEFICIARY BANK NAME: MUFG BANK LTD, Tokyo
BENEFICIARY BANK BIC: BOTK JP JT
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021 Japan
PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027