Кінець номера Kalush Orchestra викликав бурю емоцій у соцмережах, оскільки користувачі побачили у заключному кадрі прапор Донеччини.

Режисер Олексій Гончаренко розповів про підготовку номера для Євробачення 2022 для гурту Kalush Orchestra. За його словами, перемогу колективу принесла саме хітова пісня, а не номер. Також він пояснив фінальну частину постановки.

В ефірі "Сніданку з 1+1" він поділився, що над номером гурту на Євробаченні 2022 працювали два постановники: Максим Постюк та Олексій Жембровський. Кінець номера Kalush Orchestra викликав бурю емоцій у соцмережах, оскільки користувачі побачили в останньому кадрі прапор Донеччини.

Чи було це насправді – Гончаренко відповів доволі неоднозначно: "Якщо подобається – то так було задумано, а якщо ні – то це сталось випадково".

Режисер вважає, що, в першу чергу, перемогу Україні принесла дуже хітова пісня, а не номер, який особисто він вважає професійно зробленим, але не геніальним.

"Я не буду казати, що це був геніальний номер від нас. А от пісня – вона насправді геніальна. Тому що її співали всі. Її дуже легко повторити. Вона хітова та, як кажуть музичні експерти, має хук. Це те, що влізає в голову і викинути це вже неможливо. І це народжений хіт, штучно його зробити – дуже важко", - коментує Гончаренко.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 15 травня гурт Kalush Orchestra, який представляв Україну на Євробаченні 2022 в італійському Турині, виграв конкурс. Одразу після свого виступу у фіналі музичний колектив закликав врятувати захисників заводу "Азовсталь" та Маріуполя.

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