Причина смерті виконавиці поки невідома.

Померла легендарна ірландська співачка Шинейд О'Коннор. Їй було 56 років.

Як повідомляє видання The Irish Times, артистка здобула всесвітню популярність завдяки хіту Nothing Compares 2 U, який вийшов в 1990 році. Billboard Music Awards назвав цю пісню синглом номер один у світі.

"З великим сумом ми оголошуємо про смерть нашої улюбленої Шинейд. Її сім'я та друзі спустошені і просять усамітнення в цей дуже важкий час", - йдеться у заяві родини.

Хто така Шинейд О'коннор

У 1990 році, розлучившись зі своїм першим чоловіком, теж музикантом, співачка записала другий альбом під назвою I Do Not Want What I Haven't Got. Після виходу альбому О'Коннор стала зіркою світового масштабу. Вона отримала за нього Grammy у номінації "найкращий альтернативний альбом".

Загалом ірландка випустила 10 студійних альбомів.

2021 року О'Коннор видала мемуари "Спогади".

Артистка була одружена чотири рази. У неї залишилися троє дітей - дочка та двоє синів. Її четвера дитина - син Шейн покінчив життя самогубством у 2022 році.

