Продюсер прокоментував й номінацію "Найкраще концертне шоу", довкола якої розгорілися дискусії.

В українському шоу-бізнесі спалахнув скандал довкола музичної премії YUNA-2022. Тіна Кароль образилась, що її номінували лише в одній категорії.

Тож генпродюсер та співзасновник YUNA Павло Шилько прокоментував публічне обурення Тіни результатами премії, повідомляє КП.

Читайте також"Худа та нервова": Оля Полякова сильно схудла через жорсткий графік (фото)Він нагадав, що Кароль - шестиразова переможниця YUNA, яка здобула також найпрестижнішу нагороду "За особливі досягнення у музиці" цього року.

"Тому мені дуже дивно було побачити її закиди щодо дефіциту уваги з боку нашої премії. Крім того, її потрапляння до номінації "Найкраща виконавиця" цього року – це визнання значення тієї великої роботи, яку вона виконала за 2021 рік", - заявив Шилько.

Він пояснив, що шоу співачки "Красиво" на Atlas Weekend не внесли до номінації найкращих, тому що, згідно з регламентом премії, до цієї категорії потрапляють лише ті виконавці, чиє шоу було представлено поза фестивалями.

Як повідомлялося, Тіну Кароль номінували на національну музичну премію YUNA-2022 лише як "Найкраща виконавиця". Однак зірка не згодна з цим. Вона переконана, що її альбоми "Красиво" та "Двойной рай" могли б бути номіновані як "Найкращий альбом року", кліп на пісню "Скандал" - "Найкращий відеокліп", шоу "Красиво" та Atlas Weekend – "Найкраще концертне шоу", а альбом дуетів "Молода кров" - "Найкращий дует/колаборація".

У 2022 році на премії YUNA найбільшу кількість номінацій отримав гурт TVORCHI – вісім. На другому місці – KALUSH (6 номінацій), на третьому – співак Wellboy (5 номінацій).

Вас також можуть зацікавити новини: