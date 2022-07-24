Зворушливе виконання пісні кого не залишило байдужим.

Український музикант Дмитро Шуров і британська співачка Еллі Голдінг разом заспівали повстанську пісню "Ой, у лузі червона калина" на відкритті другого Cаміту перших леді і джентльменів, який відбувся в Софії Київській.

Так, британська зірка заспівала пісню українською мовою практично ідеально, а Шуров підігравав їй на піаніно. Після такого зворушливого виступу вони обнялися.

Крім того, на другому саміті виступили і інші відомі особистості - актори Річард Гір і зіркове подружжя Міла Куніс і Ештон Кутчер. Всі вони підтримують Україну у війні з Росією і навіть збирають гроші на допомогу нашій країні.

Варто відзначити, що всім присутнім сподобався виступ Дмитра Шурова та Еллі Голдінг. Зал голосно аплодував.

Нагадаємо, раніше Ріаnобой зняв кліп на пісню "Тримайся своїх" в порожньому аеропорту Бориспіль. Дмитро Шуров розповів, що написав цю пісню ще торік, але вона виявилася пророчою.

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