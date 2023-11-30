Вони підкорюють всі чарти.

Платформа YouTube Music опублікувала рейтинг пісень, які найчастіше слухали користувачі. Так, в десятку увійшли дві пісні Klavdia Petrivna і YAKTAK.

На першому місці за кількістю прослуховувань опинилися виконавці Chico & Qatoshi і 100ліца з піснею "Покохай мене". За два тижні після прем'єри кліп набрав майже 2,5 мільйона переглядів.

Другу сходинку посів молодий артист YAKTAK з піснею "Уночі". Варто відзначити, що виконавець став популярним під час війни і буквально "рве" всі чарти. Ще одна його пісня "Порічка" в дуеті з Kola зайнята п'яте місце в цьому рейтингу.

Закриває трійку лідерів Klavdia Petrivna. Її пісня "Знайди мене" стала дуже популярною. Ще один хіт "Я щаслива" розташувався на 10 сходинці.

На четвертому місці - Макс Бородін з хітом "Якби не ти". Крім того, в цьому рейтингу опинилися Нікіта Кисельов і фіналістка Нацвідбору на Євробачення Skyller з піснею "Ліфт", кліп на яку був найдорожчим у творчості співачки.

Також в топ-10 увійшли Дзідзьо і гурт "Без обмежень".

Нагадаємо, раніше Apple Music і Spotify підвели підсумки 2023 року.

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